Прогноз погоды на Новый год

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В северных, восточных областях и в Крыму небольшой снег и мокрый снег (днем в Крыму с дождем). На остальной территории без существенных осадков.

На Левобережье Украины на дорогах местами гололедица; в западных областях ночью и утром кое-где туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в северных и восточных областях утром и днем отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в северных областях около 0°; днем от 1° мороза до 4° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

29-30 декабря - облачно с прояснениями. В восточных областях небольшой снег (ночью 30 декабря умеренный). На остальной территории без осадков, только 29 декабря в северных, а днем и в прикарпатских областях, 30 декабря в Приазовье и в Крыму временами небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура 29 декабря ночью 0-5° мороза, в южных областях и Прикарпатье до 8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; 30 декабря в Украине, кроме западных, Одесской и Николаевской областей, ночью 3-8° мороза, на севере Левобережья и в восточных областях до 11°, днем 0-5° мороза; в Крыму 29 декабря ночью около 0°, днем 1-6° тепла, 30 декабря ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

31 декабря - без существенных осадков, только днем в западных областях временами небольшой снег, мокрый снег; температура в восточной половине ночью 6-12°, местами до 15° мороза, днем 1-7° мороза; на остальной территории ночью 2-8° мороза, на юге до 11° мороза, днем от 1° тепла до 5° мороза.

1 января временами осадки в виде снега, мокрого снега, на юге и западе местами с дождем (только ночью в восточных областях без осадков); температура повысится на 2-4°, только ночью в восточных областях существенно не изменится.

В Киеве и области в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем по области отдельные порывы 15-18 м/с. Температура в Киеве и области ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

29-30 декабря - облачно с прояснениями. 29 декабря местами небольшой снег, мокрый снег, 30 декабря без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура 29 декабря ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; 30 декабря ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

31 декабря-1 января - без существенных осадков, только ночью и утром 1 января временами снег. Температура 31 декабря ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; 1 января ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.