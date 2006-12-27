Социологи расскажут о политических ориентациях населения

28 декабря в 11-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Политические и электоральные ориентации населения: декабрь 2006г. и тенденции года.” Участники: Андрей Ермолаев (Центр социальных исследований “София”), Александр Левцун (ЦСД “София”). Будут представлены результаты опроса населения Украины, проведенного в декабре 2006 г. . Речь идет о таких данных: мнение граждан о проведении всеукраинского референдума и о возможных последствиях принятия изменений в Конституцию; важнейшее политическое событие года; политик года; электоральные ориентации населения. Также будет проанализирована динамика оценок ситуации в стране и уровня доверия к ведущим политикам (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 256-32-46, 8-066-330-43-95. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.