Социологи расскажут о политических ориентациях населения

13:14, 27 декабря 2006
Общество
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28 декабря в 11-00 в УНИАН состоится пресс-конференция  на тему: “Политические и электоральные ориентации населения: декабрь 2006г. и тенденции года.” Участники: Андрей  Ермолаев (Центр социальных исследований “София”), Александр Левцун (ЦСД “София”). Будут представлены результаты опроса населения Украины, проведенного в декабре 2006 г. . Речь идет о таких данных: мнение граждан о проведении всеукраинского референдума и о возможных последствиях принятия изменений в Конституцию; важнейшее политическое событие года; политик года; электоральные ориентации населения. Также будет проанализирована динамика оценок ситуации в стране и уровня доверия к ведущим политикам (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Телефоны: 256-32-46, 8-066-330-43-95. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.  

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