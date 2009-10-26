Евро на межбанке падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1490/8,1840, к 12:00 сузился спрэд – 8,1545/8,1775.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2816/0,2828, к 12:00 цены снизились до 0,2815/0,2827.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 28,9345 (-0,0255).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,5033/1,5035, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,2520/12,3070, к 12:00 цены ушли вниз – 12,2460/12,2845.