Украине нужны независимые органы противодействия пыткам

26-27 октября во Львове будет проходить вторая Восточноевропейская конференция участников Национальных превентивных механизмов в соответствии с Факультативным Протоколом к Конвенции ООН против истязаний.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

Во время конференции ее участники рассмотрят вопросы создания и функционирования механизмов противодействия истязаниям и нарушению прав человека в местах содержания под стражей.

“Эти органы будут независимыми от государства и позволят мониторить соблюдение прав человека не только в милиции и тюрьмах, но и в закрытых медицинских и детских учреждениях, армии, местах, где содержат нелегальных мигрантов”, - говорится в сообщении.

Среди участников конференции - представители институтов гражданского общества и международных организаций, которые работают в сфере соблюдения прав человека и предупреждения пыток из Азербайджана, Албании, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Грузии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Македонии, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Российской Федерации, Таджикистана, Чехии, Румынии, а также координаторы деятельности мобильных групп по мониторингу соблюдения конституционных прав и свобод граждан в деятельности органов внутренних дел Украины.