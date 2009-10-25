На съезде СПУ умер секретарь политсовета партии

Во время работы второго этапа XV съезда Социалистической партии Украины умер секретарь политсовета партии Михаил МЕЛЬНИЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, после прибытия скорой врачи поставили М.МЕЛЬНИЧУКУ капельницу, но спасти его не удалось.

Как сообщал УНИАН, во время съезда СПУ внезапно стало плохо одному из членов президиума М.МЕЛЬНИЧУКУ. Он потерял сознание. Участники съезда вызвали скорую помощь.

Справка УНИАН. М.МЕЛЬНИЧУК, 1948 года рождения, член СПУ с 1997 года. Был народным депутатом Украины от фракции СПУ.