На съезде СПУ умер секретарь политсовета партии
13:21, 25 октября 2009Общество
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Михаилу Мельничуку был 61 год
|Михаил Мельничук. Фото 2007 г.
Как передает корреспондент УНИАН, после прибытия скорой врачи поставили М.МЕЛЬНИЧУКУ капельницу, но спасти его не удалось.
Как сообщал УНИАН, во время съезда СПУ внезапно стало плохо одному из членов президиума М.МЕЛЬНИЧУКУ. Он потерял сознание. Участники съезда вызвали скорую помощь.
Справка УНИАН. М.МЕЛЬНИЧУК, 1948 года рождения, член СПУ с 1997 года. Был народным депутатом Украины от фракции СПУ.
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