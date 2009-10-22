Гриценко: 17 лет для женщин - возраст брачный, а не школьный

Народный депутат, вероятный кандидат в Президенты Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает Верховной Раде принять законопроект, который предусматривает возвращение к десятилетнему сроку получения общего среднего образования.

Об этом говорится в соответствующем проекте закона, зарегистрированном в Верховной Раде.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что в современном постиндустриальном информационном обществе 12-летний срок для получения общего среднего образования кажется неоправданно затянутым.

Депутат считает, что сокращение срока обучения в общей средней школе даст возможность ученической молодежи быстрее включиться в систему специализированного обучения - от профессионально-технических учебных заведений к более высоким. “Стоит также отметить, что согласно со статьей 22 Семейного кодекса Украины, 17 лет для женщин - это возраст брачный, а не школьный”, - напоминает депутат. Кроме этого, по его замыслу, уменьшение количества учебных часов в средней школе позволит повысить оплату труда учителей за один учебный час в пределах одних и тех же бюджетных ассигнований.

Предложенный А.ГРИЦЕНКО законопроект предусматривает:

1) зачисление учеников в общеобразовательные учебные заведения будет осуществляться, как правило, не с шести лет, как это имеет место сейчас, а с - семи;

2) срок обучения для получения полного общего среднего образования в общеобразовательных учебных заведениях сократится с 12 до 10 лет: 3 года (1-3 классы) - в общеобразовательных учебных заведениях I ступени, 5 лет (4-8 классы) - в общеобразовательных учебных заведениях IІ ступени, 2 года (9-10 классы) - в общеобразовательных учебных заведениях IІІ ступени.