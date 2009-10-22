Антимонопольная служба России возбудила дело против Газпрома

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ОАО «Газпром» по признакам нарушения закона о защите конкуренции при отказе в доступе к его газотранспортной системе (ГТС) и подозревает холдинг в злоупотреблении доминирующим положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФАС России.

Согласно сообщению, основанием для возбуждения дела послужило заявление ООО «ГазЭнерго-Альянс». По мнению заявителя, «Газпром» необоснованно отказал ему в доступе к его газотранспортной системе.

Отметим, ОАО «Газпром» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%, по товарной группе «транспортировка газа по трубопроводам» с долей более 65% в границах Российской Федерации.

ФАС России усматривает в действиях ОАО «Газпром» признаки нарушения антимонопольного законодательства, проявившиеся в задержке рассмотрения заявок ООО «ГазЭнерго-Альянс» на краткосрочный доступ к ГТС «Газпрома» и уклонении от заключения договора транспортировки газа при наличии возможностей его транспортировки.

ФАС России также подозревает компанию в создании препятствий для доступа ООО «ГазЭнерго-Альянс» на рынок газа и услуг по его транспортировке в Тверской, Ленинградской областях, Республике Карелия, Санкт-Петербурге, а также в создании дискриминационных условий, ставящих ООО «ГазЭнерго-Альянс» в неравное положение с другими газоснабжающими организациями, в том числе аффилированными с ОАО «Газпром».