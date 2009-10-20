Ющенко об украинской сущности, Колиивщине, Рихтере и Королеве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посмотрел творческий отчет мастеров искусств Житомирской области «Звітує піснями тобі, Україно, квітуче Полісся – земля Жита і Миру».

Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, отметив, что концерт продолжает Фестиваль искусств Украины.

Президент особо отметил роль мероприятий, подобных Фестивалю искусств Украины, в сохранении и развитии национальной культуры. «Через такого рода фестивали мы хотим еще раз закрепить нашу украинскую сущность, вспомнить, что мы нация, что у нас прекрасная, замечательная культура, творцами которой были наши гении», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Приветствуя участников, гостей и организаторов мероприятия, Президент отметил: Житомирская земля была в центре создания нашего государства и нации со времен Киевской Руси.

«Здесь боролись за свободу Украины казаки Богдана Хмельницкого, здесь родились гетманы Украины Иван Выговский и Иван Самойлович, здесь в селе Кодня похоронены герои Колиивщины, здесь в 1918 году работало правительство Украинской Народной Республики», - напомнил В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил важную роль региона в становлении духовности и культуры - ведь этот край дал нам таких выдающихся соотечественников, как поэты Леся Украинка и Олег Ольжич, религиозный деятель Иван Огиенко (митрополит Иларион), пианист Святослав Рихтер, композитор Борис Лятошинский.

«Вся Украина гордится уроженцем Житомира, конструктором первых космических ракет Сергеем Королевым», - также отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил убежденность, что в Житомирской области и сегодня живет и развивается дух украинской исторической и культурной традиции. «Убежден, что сегодняшняя встреча с лучшими артистами и коллективами области станет настоящим художественным подарком всей Украине», - сказал он.

Президент вручил мастерам искусств Житомирской области государственные награды.

Перед началом концерта Президент осмотрел выставку работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства житомирских мастеров.

*** Фестиваль искусств Украины проводится согласно Указу от 14 февраля 2008 года. Мероприятие проходит с целью содействия развития академического, традиционного, народного и современного искусства, профессионального и любительского творчества, а также популяризации этнических и культурных традиций регионов нашего государства.