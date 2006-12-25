Укртелеком повышает тарифы на звонки с фиксированных на мобильные телефоны

Национальный оператор телефонной фиксированной связи "Укртелеком" с 1 января 2007 года повышает тарифы на звонки с фиксированных на мобильные телефоны.

Новые тарифы компании обнародованы на официальном сайте "Укртелекома".

Тарифы, которые установлены "Укртелекомом" на звонки с фиксированных на мобильные телефоны в размере 1 грн. в минуту (или 0,0167 грн/сек.), на 20 копеек (в минуту) превышают тарифы, установленные Решением национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №258 от 5 мая 2006 г. "Об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги" (зарегистрировано в Минюсте 29 июня 2006 года за №766/12640).

Согласно решению НКРС №258, было утверждено двухэтапное изменение тарифов - на период с 15.07.2006 г. до 31.10.2006 г. включительно (1-й этап), и на период с 01.11.2006 г. (2-й этап). На втором этапе НКРС были снижены тарифы на звонки с фиксированных на мобильные телефоны - с 1 грн./мин. до 80 коп./мин. (без НДС), которые ранее были установлены Госкомсвязи.

Такое повышение тарифов "Укртелеком" обосновал вступлением в силу Закона Украины №378-V "О внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно перечня общедоступных телекоммуникационных услуг", принятый Верховной Радой Украины 28 ноября текущего года (закон подписан Президентом Украины 14 декабря т.г.). Согласно внесенным этим законом изменениям в Закон Украины "О телекоммуникациях", теперь к общедоступным телекоммуникационным услугам, а, следовательно, услугам, тарифы на которые регулируются государством, относятся только услуги местной телефонной связи (внутри зоны нумерации - внутри города).

Ранее отнесенные Законом Украины "О телекоммуникациях" к общедоступным услугам связи услуги международной, междугородной фиксированной связи, а также звонки с фиксированных телефонов на мобильные, законом №378-V исключены из перечня общедоступных услуг. Тарифы на эти услуги теперь не должны регулироваться государством, и операторы вправе устанавливать собственные тарифы на такие услуги.

Как сообщал УНИАН, против введения в силу закона №378-V выступила Интернет ассоциация украины (ИнАУ). Ее члены обратились к Президенту Украины с просьбой наложить вето на Закон “О внесении изменений в Закон “О телекоммуникациях” относительно перечня общедоступных телекоммуникационных услуг”.

В обращении ИнАУ, в частности отмечалось, что принятые изменения к Закону Украины "О телекоммуникациях" приводят к сужению объема существующих прав граждан на социальную защиту. Кроме того, как отмечалось в обращении ИнАУ, Конституция Украины (ст. 22) запрещает сужение содержания и объема существующих прав граждан при внесении изменений к действующим законам.

Справка УНИАН. Принятым Верховной Радой Украины 28 ноября 2006 г. Законом “О внесении изменений в Закон "О телекоммуникациях" (относительно перечня общедоступных телекоммуникационных услуг) внесены изменения в ст. 62 и 63 Закона Украины «О телекоммуникациях» от 18 ноября 2003 г. №1280-IV. В частности, в новой редакции этого закона ст.62 изложена в следующей редакции: «К общедоступным телекоммуникационным услугам относятся: подключения конечного оборудования потребителя к телекоммуникационным сетям общего пользования (универсальный доступ), услуги фиксированной телефонной связи в пределах зоны нумерации (местная телефонная связь), а также вызов служб экстренной помощи, услуги справочных служб и связи посредством таксофонов, за исключением таких услуг, которые предоставляются с использованием беспроводного доступа. Звонки с телекоммуникационных сетей фиксированной телефонной связи на телекоммуникационные сети подвижной (мобильного) связи не относятся к общедоступным телекоммуникационным услугам».

В ныне существующей редакции ст. 62 Закона Украины «О телекоммуникациях» предусмотрено, что к общедоступным телекоммуникационным услугам принадлежат услуги фиксированной телефонной (местной, межгородской, международной) связи, за исключением таких услуг, которые предоставляются с использованием беспроводного доступа, в том числе служб экстренного вызова, услуги справочных служб, связи посредством таксофонов и переговорных пунктов, факсимиле и телеграфной связи.