Погода на воскресенье

18 октября в западных, северных и Винницкой областях Украины - без существенных осадков. Лишь днем в Карпатах, на Прикарпатье и Закарпатье пройдет дождь и мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°. В Крыму и на востоке 17-22°. Ветер в Украине северо-западный, на востоке и в Крыму юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 7-9° тепла; по области ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 4-9° тепла.