Дубина рассказал, сколько газа закачано в ПХГ

НАК «Нафтогаз Украины» закачала в подземные хранилища 26,3 млрд. кубометров природного газа. Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» заявил председатель правления компании Олег ДУБИНА.

«99% газа в ПХГ принадлежит НАКу. Всего 26,3 млрд. кубометров. Возможно, закачаем до ноября еще 1-1,5 млрд. кубометров газа собственной добычи, если позволят погодные условия. Потому что, как видите, похоже, придется включать систему на отбор газа», - заявил О.ДУБИНА.

Он также сообщил существующую цену, по которой «Нафтогаз» закупает газ у российского «Газпрома». «Контрактная цена природного газа, которая действует с 1 октября 2009 года на границе Украина/Россия, составляет 208,12 долл. за 1000 кубометров», - заявил О.ДУБИНА.

По его словам, в первом квартале следующего года, принимая во внимание подорожание нефти, следует ожидать и увеличения цены на газ в среднем на 70-80 долл.

В то же время возрастет и тариф на транзит российского газа, заявил председатель правления «Нафтогаза». «По предварительным расчетам, с учетом топливной составляющей газа уровень тарифа на транзит в 2010 году может составить 2,68-2,7 долл. за 1000 кубометров на 100 км.», - уверен он.

При этом О.ДУБИНА подчеркнул, что НАК «Нафтогаз Украины» обеспечивает своевременное и полное поступление средств за газ на счета «Газпрома», а обвинения компании в том, что она способствовала обвалу национальной валюты – абсолютно безосновательны. «Платим (Газпрому) деньгами. Покупаем валюту и платим. Говорят - НАК сорвала курс национальной валюты в стране. НАК никоим образом курс гривни сорвать не может, потому что НАК покупает валюту через уполномоченный банк у Нацбанка, и компания кладет товар на склад. А товар не дает роста курса доллара», - заявил руководитель правления НАК «Нафтогаз Украины».