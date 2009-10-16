Завтра в Киеве - дождь с мокрым снегом

17 октября в Украине ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, температура будет колебаться от 8° мороза в Карпатах до 23° тепла в Крыму.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в субботу в южных, центральных и северных областях ночью небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом, днем без осадков, в восточной части, в Крыму и Приазовье - утром и днем дожди, отдельные грозы.

Температура ночью 0-5° тепла, днем - 4-9°; в южных и восточных областях ночью - 8-13°, днем - 11-16°, в Крыму, Приазовье, Донецкой и Луганской областях - 18-23°.

В западных областях местами небольшой мокрый снег; ночью и утром на дорогах кое-где гололедица; температура ночью - 1-6° мороза, днем - 2-7° тепла; в Карпатах ночью - 3-8° мороза, днем – около 0°. Ветер в Украине юго-восточный, в северных и центральных областях северо-западный, 3-8 м/с.

В Киевской области ночью небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью - 0-5° тепла, днем - 4-9°.

В Киеве облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью - 1-3° тепла, днем - 6-8°.