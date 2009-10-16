Без света сидят 392 населенных пункта Украины

В 4-х областях Украины без электроснабжения остаются 392 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, во Львовской области обесточено 291 населенный пункт, в Ивано-Франковской – 81, в Волынской – 4 и Закарпатской – 16 населенных пункта.

Электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.

Координацию работ осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.