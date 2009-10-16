США не намерены размещать ПРО в Украине

США не собираются инкорпорировать украинские объекты в свою новую архитектуру ПРО. Об этом заявил в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Майк Хаммер.

"У Соединенных Штатов нет планов инкорпорировать украинские объекты в новую (архитектуру) ПРО в Европе, - сказал он. - Мы также не намерены размещать каких-либо элементов ПРО на украинской территории".

Как заявил накануне на брифинге в Киеве посол Украины в США Олег Шамшур, вопрос о возможном использовании украинских радиолокационных станций (РЛС) в рамках программы противоракетной обороны (ПРО) США находится на уровне обсуждения. "Этот вопрос (использования украинских РЛС) - в состоянии рабочего обсуждения, это достаточно начальная фаза", - сказал он. По словам дипломата, учитывая изменения в подходах к архитектуре мировой безопасности, в частности в свете сближения позиций США и РФ, возможность вовлечения в эти процессы Украины выглядит вполне естественной и конструктивной.

В Белом доме, однако, настаивают на том, что никаких переговоров и обсуждений на эту тему США с украинской стороной не ведут, отмечает ИТАР-ТАСС.