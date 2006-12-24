Украинцы ”советуют” Ющенко, как поступить с бюджетом (соцопрос)

Большинство украинцев не осталось безразличным к перипетиям бюджетного процесса в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проводившегося в декабре социологической службой Центра Разумкова.

Относительное большинство 38,2% респондентов поддержали наложение Президентом Украины вето на закон о Государственном бюджете на 2007 год. Не поддержали президентское вето 19,2% опрошенных. 10,0% выбрали вариант „трудно ответить”, еще 22,3% не смогли ответить, 8,2% ответили, что их это не интересует, а 2 % не знают, что такое „государственный бюджет” или что означает „наложить вето”.

Среди респондентов, не поддержавших президентское вето, 89,6% объясняют его наложение недостаточным качеством бюджета-2007, и только 4,2% - желанием Президента нанести вред правительству и антикризисной коалиции в парламенте; тогда как среди тех, кто не поддержал такие действия Президента, чаще объясняют их желанием нанести вред правительству и антикризисной коалиции - 64,2%.

Поддержку президентского вето чаще выражали жители Западного, Центрального и Восточного регионов, тогда как жители Южного региона по большей части не поддерживали президентское вето.

Опрос проводился во всех областях, Киеве и Крыму среди респондентов в возрасте от 18 лет.