Киевскому предпринимателю придется отсуживать херсонский аэропорт

Херсонский областной совет 22 декабря отменил свое решение от 10 декабря 2005 года № 517 «Об инвестировании областного коммунального предприятия «Аэропорт Херсон» относительно создания совместного с концерном «Титан» предприятия – ООО «Аэропорт Херсон».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение депутаты приняли большинством голосов (44 из 61 присутствующего) на основании протеста прокурора Херсонской области от 1 декабря 2006 года на решение сессии областного совета от 10 декабря 2005 года, руководствуясь статьей 43 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", учитывая заключения и рекомендации постоянной комиссии областного совета по вопросам управления объектами коммунальной собственности и приватизации от 12 декабря 2006 года № 92.

Перед голосованием почетный президент киевского концерна «Титан» Анатолий ЛЁВИН обратился к депутатам с просьбой поддержать инвестиционный проект и не разрушать уже созданное предприятие, в которое, по его словам, инвестор вложил более 10 млн. грн.

После голосования А.ЛЁВИН сообщил корреспонденту УНИАН, что дальше инвестор будет уже в суде отстаивать свои интересы.