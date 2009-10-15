Доллар на межбанке продолжает катиться вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,1880/8,2165 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2788/0,2803 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,2130/12,2580 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4935/1,4937 долл./евро (среда – 1,4890/1,4892 долл./евро).

В среду Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,02 грн./долл.