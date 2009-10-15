Top-10 авторитетов в мире бизнеса

Журнал Forbes назвал десять имен, чье слово имеет наибольший вес в мире бизнеса, в список вошли три миллиардера, фигурирующих в рейтинге самых богатых людей планеты, шесть экономистов и один журналист, сообщает РИА "Новости".

На первой строчке рейтинга бизнес-гуру - Си Кей Прахалад, академик Университета штата Мичиган, посвятивший свои труды ответственности бизнеса и его роли в борьбе с голодом и нищетой в мире.

За ним следом идут нобелевский лауреат, профессор Принстонского университета Пол Кругман, дающий точные экономические прогнозы в смутное время рецессии, а также У. Чэн Ким и Рене Моборн, академики школы бизнеса European Institute of Business Administration, авторы экономического бестселлера "Стратегия голубого океана", посвященного переосмыслению конкурентной бизнес-среды.

Среди бизнесменов самой влиятельной персоной назван президент и генеральный директор американской компании Apple 54-летний Стив Джобс (четвертая позиция в общем рейтинге). Менеджер, слухи о здоровье которого будоражат фондовые рынки, продолжает вести свою компанию к новым высотам, предлагая рынку революционные продукты, покоряющие мир. Первое появление Джобса на публике нынешней осенью после того, как он перенес уникальную операцию по трансплантации печени, вызвало в зале овацию публики стоя.

Среди самых влиятельных экономистов, советы которых деловой мир ценит на вес золота, - лауреат Нобелевской премии мира за 2006 год Мухаммед Юнус, основавший "Банк для бедных" Grameen, академик Университета Норсвест Филип Котлер, написавший "Библию" маркетинга, и Гэри Хэмел, автор ряд книг, экономический консультант и создатель некоммерческого интернет проекта Mlab, цель которого сделать более открытыми мировыми рынки.

Самый богатый человек в мире, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, оказался на седьмой строчке рейтинга. Гейтс был самым молодым человеком в мире, самостоятельно заработавшим миллиардное состояние - в 31 год. Филантропия добавляет авторитет даже человеку, на счету у которого больше 40 миллиардов долларов, считает Forbes. Богатейший человек планеты - не только теоретик, но и практик "социально ответственного капитализма". Девиз благотворительного фонда Гейтсов - "Каждая жизнь имеет равную ценность".

В списке гуру для мира бизнеса фигурирует один представитель журналистского цеха. Это колумнист журнала New Yorker 46-летний канадец Малколм Глэдуил. Экспертное сообщество оценило его три книги и статьи как "кладезь мудрости".

Еще один миллиардер, фигурирующий в списке самых ярких мыслителей делового мира, - основатель Virgin Group Ричард Брэнсон. Любитель экстравагантного PR провозгласил эру массового космического туризма, заявив о себе как о поборнике "зеленого" образа жизни и о готовности вкладывать силы и средства в экологичные технологии. Брэнсон инвестирует миллионы долларов в разработки чистого топлива для своих ракетопланов, которые вскоре понесут на орбиту Земли космических туристов.