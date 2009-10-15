Мировые цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть на мировых рынках 14 октября повысились, достигнув рекордной отметки за год на фоне оптимизма в связи с восстановлением глобального спроса на энергоносители, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New-York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в ноябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 1,03 долл. - до 75,18 долл. за баррель - самой высокой цены с октября 2008 года.

Цена фьючерсов с поставкой в ноябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (Inter Continental Exchange) возросла на 0,70 долл. - до 73,10 долл. за баррель.