Милиция допрашивает свидетеля взрыва в Днепропетровске

Сотрудники Днепропетровского городского управления Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области работают со свидетелем взрыва на ул. Харьковской, вследствие которого 13 октября погиб известный бизнесмен Вячеслав Брагинский.

Об этом ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщил информированный источник.

«Милиция сейчас допрашивает свидетеля, который видел сам момент взрыва. Пока никакой информации нет и быть не может, должно пройти еще пару дней. Вскрытие тела также еще не проводилось», - сообщил источник.

Как сообщалось, 13 октября около 9.00 в центре Днепропетровска, на ул. Харьковской, прогремел взрыв. В результате взрыва погиб бизнесмен В.Брагинский, проходивший мимо дома во время взрыва. Прокуратура возбудила уголовное дело, предварительная причина трагедии - сработавшее взрывное устройство. Следственным управлением УМВД в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по пункту 5 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.