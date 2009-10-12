Одесские батюшки помолятся о «вразумлении журналистов болезнями»

Руководство Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата расценило как «клевету на Христа» статью трех одесских журналисток о стоимости церковных услуг в храмах Одессы и призвало молиться о «вразумлении» журналисток «скорбями и болезнями».

Как сообщает официальный сайт Одесской епархии, главным редактором которого является глава епархии митрополит АГАФАНГЕЛ, «отныне в Свято-Успенском, Свято-Пантелеймоновском, Свято-Ильинском и Свято-Иверском мужских монастырях будет возноситься молитва о том, чтобы Господь вразумил скорбями и болезнями озлобленных, обезумевших клеветников на Христа и Его Святую Церковь Ольгу КНЯЗЬ, Светлану ГОДОВЕНКО и Лилию ФЕЩЕНКО».

Кроме того, отмечается на официальном сайте Одесской епархии, «искателям «сермяжной правды» О.КНЯЗЬ, С.ГОДОВЕНКО и Л.ФЕЩЕНКО «запрещается приобретение и возжигание свечей».

Справка УНИАН. Статья «Ритуальные гонорары Одесских храмов» о том, сколько в Одессе стоят церковные услуги - венчание, крещение ребенка, развенчание и др., была опубликована в газете «Сегодня» 27 сентября с. г.

Сотрудники газеты опубликовали «Прейскурант на обряды», вывешенный для прихожан в одесском храме Адриана и Наталии, согласно которому за венчание, в зависимости от дня недели и церковных праздников, нужно заплатить 310-600 грн., за крещение - 75-280 грн., за освящение квартиры – 150-400 грн., за развенчание – 150-200 грн. Кроме того, журналистки сообщили, что в одесском храме Святой мученицы Татьяны их начала «заверили, что все обряды бесплатны. Но после все же сориентировали: крещение - 150 грн., венчание – 400».

Удивил сотрудниц газеты также тот факт, что цена свечи в церковной лавке в 5 раз дешевле, чем в самих храмах: «самую маленькую свечу в магазине купите копеек за 20, а в церкви - за гривню». По словам священника о. ВЛАДИМИРА, все средства расходуются «на реставрацию, оплату коммунальных услуг, строительство и зарплату священникам».