Один из вокалистов Boyzone найден мертвым

Один из вокалистов группы Boyzone Стивен Гейтли найден мертвым. Как сообщает Sky News, тело 33-летнего Гейтли обнаружили на острове Майорка, где музыкант находился на отдыхе. По свидетельствам очевидцев, последний раз Гейтли видели живым утром, когда он направлялся в свой номер.

Ожидается, что остальные участники Boyzone вылетят на остров. Представитель группы подтвердил смерть Гейтли, однако отказался сообщить детали.

Газета.ру