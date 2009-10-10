В Харькове задержали мужчину, который сжег водителя в его авто
19:47, 10 октября 2009Общество
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Убийство с целью ограбления
В Харькове задержан житель одного из поселков Харьковской области, которой утром 7 октября в лесополосе города, с целью ограбления, выстрелом из незарегистрированного охотничьего ружья убил местного жителя, после чего тело погибшего на его автомобиле отвез в лесополосу другого района и сжег.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
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