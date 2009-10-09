Тимошенко считает, что у почтальонов мало работы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что почтальонов необходимо перевести на полную занятость.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер заявила на III Всеукраинском форуме работников почтовой связи.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство выделит необходимые ресурсы из Стабилизационного фонда для покрытия расходов «Укрпочты».

«Мы посчитаем финансовый ресурс, который для этого нужен, и из Стабилизационного фонда поможем «Укрпочте», потому что мы знаем, что это большая нагрузка», - подчеркнула премьер и заметила, что дополнительные ресурсы «Укрпочта» может получить, увеличив количество услуг, которые они могут предоставлять.

Именно поэтому глава правительства поручила собрать все предложения и систематизировать все государственные услуги, которые могут оказывать работники «Укрпочты».

«Я сторонник того, чтобы все, что возможно на государственном уровне, предоставить «Укрпочте» дополнительные возможности осуществлять услуги», - сказала она.

«Я полностью заинтересована в том, чтобы загрузить вас работой, и как следствие - получать дополнительные поступления», - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.