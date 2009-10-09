Закон о борьбе с коррупцией заблокирует работу судов

Вступление в силу с 1 января 2010 года пакета законов о борьбе с коррупцией может привести к блокированию работы судов и поэтому их действие необходимо отсрочить.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО вчера на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, с 1 января 2010 года вступает в силу закон об усилении борьбы с коррупцией, который, в частности, предусматривает невозможность использования для материально-технических нужд судов негосударственных средств.

"С 1 января, когда вступит в силу закон о борьбе с коррупцией, коррупции будет вообще беда", - сказал глава Верховного Суда.

Он отметил, что даже такая мелочь, как покупка конвертов за личный счет будет расцениваться, как коррупционное деяние.

Парадокс, как отметил В.ОНОПЕНКО, заключается в том, что "государство создает условия, в которых, практически, нельзя работать, и, с другой стороны, государство наказывает".

По его словам, вступление силу закона, который предусматривает автоматизацию распределения судебных дел, может повлечь за собой негативные моменты, поскольку, в случае нарушения работы этой системы ни один из судей не имеет права вмешиваться в ее работу. Кроме того, сказал В.ОНОПЕНКО, сложности возникнут и с арендой помещений судов, поскольку это также необходимо будет делать за государственный счет, на что, соответственно, деньги в бюджете выделять не планируется.

"Мы понимаем, насколько это серьезно. Поэтому будет необходимо отсрочить действие этих законов", - подчеркнул В.ОНОПЕНКО.

В свою очередь, заместитель главы Верховного Суда Украины, глава Совета судей Петр ПИЛИПЧУК, присутствующий на пресс-конференции, подчеркнул, что если законы будут действовать в том виде, в котором они прописаны, то "правосудие может остановиться".

"Для обеспечения техникой необходимы средства, необходимы помещения", - сказал он.

В этом контексте В.ПИЛИПЧУК отметил, что Совет судей принял решение просить об отсрочке действия этого закона.

В частности, по его словам, Совет судей обратился к высшим органам власти - к Президенту, Кабинету Министров и к Верховной Раде с просьбой отсрочить действие закона о коррупции.

"Реализация определенных положений о борьбе с коррупцией может привести к остановке работы судов", - резюмировал П.ПИЛИПЧУК.

В.ОНОПЕНКО также акцентировал внимание на том, что закон вступит в силу в тот момент и в тех условиях, когда в Украине будет происходить избирательный процесс, что, в свою очередь, также может негативно отразиться, поскольку отдельные суды могут остановить свою работу.