В Прикарпатье во время браконьерской охоты погиб 17-летний юноша.

Как сообщили УНИАН в Центре связей управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, один из участников браконьерской охоты в лесном массиве в Коломыйском районе произвел выстрел по невидимой цели из однозарядного гладкоствольного охотничьего ружья и попал в юношу.

Следствием установлены все участники события, на месте происшествия проведено воссоздание обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства по неосторожности.

У участников охоты изъяты 7 единиц гладкоствольного охотничьего оружия, в том числе два – незарегистрированные.

Следствием также установлено, что в незаконной охоте принимал участие работник милиции. На данный момент он уволен из органов внутренних дел.