Завтра в Киеве будет идти снег

Завтра на территории Украины сохранится переменная облачность, без осадков, только днем в северных областях местами небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью в западных и северных областях 0-5° мороза, на остальной территории 3-8°, в восточной части и Приазовье местами 10-12° мороза, днем от 3° тепла до 2° мороза, на востоке до 5° мороза; на юге Крыма ночью около 0°, днем 2-4° тепла; в Карпатах на протяжении суток 3-8° мороза.

23-24 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков, только днем 23 декабря на севере Левобережья, а днем 24 декабря и в восточных областях временами небольшой снег и мокрый снег.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, только 23 декабря на Левобережье, в Николаевской и Одесской областях 1-6° мороза; днем 0-5° тепла, 24 декабря в восточных областях от 3° тепла до 2° мороза (в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°).

25-26 декабря на Левобережье ожидаются временами осадки, преимущественно в виде снега, на остальной территории местами небольшой снег, на юге с дождем, только в западных областях без существенных осадков. Температура 25 декабря существенно не изменится; 26 декабря в восточных областях и на севере Левобережья ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза, на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, только в западных областях и на Южном побережье Крыма ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-6° тепла.

Завтра в Киеве и области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 2° тепла.

23-24 декабря в столице и области без существенных осадков. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

25-26 декабря ожидается местами небольшой снег. Температура 25 декабря существенно не изменится, 26 декабря ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.