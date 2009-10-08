Порт «Южный» инвестирует в развитие 300 миллионов

Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» (Одесская обл.) намерено до конца 2009 года инвестировать в развитие 300 млн. грн. Об этом сообщил журналистам начальник порта «Южный» Юрий КРУК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, общий объем инвестиций уже в следующем году составит 350 млн. грн.

Ю.КРУК отметил, что впервые за последние пять лет порт уделяет такое внимание собственному развитию, реинвестируя собственные средства.

«Сегодня на согласовании в Министерстве транспорта находится финансовый план на следующий год, согласно которому средства будут использованы на: увеличение количества грузовых причалов, проведение дноуглубительных работ до 19 м, обновление суден портового флота; меры, направленные на сохранение в государственной собственности территорий и акватории порта, целостных имущественных комплексов и других объектов, не подлежащих приватизации, и другие направления», - сообщил начальник порта.

Также КРУК сообщил УНИАН, что на заседании Кабинета министров Украины 7 октября было принято решении о выделении земель водного фонда государственным предприятиям, а именно - морским портам. В частности, был выделен участок порту «Южный» в акватории Аджалыкского лимана.

По его словам начальника госпредприятия «Морской торговый порт «Южный», данное решение Кабмина даёт возможность реализовывать разработанные и утвержденные ранее инвестиционные программы по развитию порта. А также поможет разрешить конфликтные ситуации между государственными портами и частными стивидорными компаниями.

«Фактически, с принятием этого постановления будет положен конец хаотичному распределению земли. Доходило до того, что в акватории, на водных поверхностях под этой акваторией, которая принадлежит порту, отводились территории сторонним организациям», - отметил Ю.КРУК.

«Принцип, утвержденный Кабинетом министров о том что, акватория и земли водного фонда принадлежат государственному порту, поможет правильно выстроить отношения со стивидорными компаниями-частниками. Порт строит причальный фронт, проводит работы связанные с созданием соответствующих глубин. А инвестор строит терминал на собственных прилегающих землях и, соответственно, получает терминал в частную собственность. В конечном счете, порт и терминал взаимодействуют друг с другом и зависят друг от друга», - добавил Ю.КРУК.

Он отметил, что передача порту «Южный» большего количества земель, прилегающих к акватории порта, позволит построить новые терминалы.

Справка УНИАН: Государственное предприятие Морской торговый порт «Южный» основано в 1978 году, расположено в акватории Аджалыкского лимана, в 30 км на северо-восток от Одессы, является одним из самых глубоководных портов на Черном море. Порт способен принимать судна дедвейтом (грузоподъемностью) до 150 тыс. тонн и обслуживает основные экспортные и транзитные грузопотоки навалочных, угольно-рудных, генеральных, химических и наливных грузов.

По итогам 7 месяцев 2009 года грузооборот порта, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 9,1% и составил 10 млн. 826,4 тыс. тонн.

За 7 месяцев портом было обработано 447 судов и 101 тыс. 447 полувагонов, заработная плата сотрудников порта выросла на 16%. За первое полугодие 2009 года порт «Южный» перечислил в госбюджет 187,2 млн. грн.

Грузооборот порта в 2008 г. составил 21 млн. 698 тыс. тонн.

По данным Государственной налоговой администрации Украины, МТП «Южный» является лидером по общему объёму доходов среди морских торговых портов Украины в первом полугодии 2009 года.

Всего доходы морского торгового порта «Южный» за январь-июнь 2009 года составили 141,7% планового задания на первое полугодие. Доля порта «Южный» в рейтинге морских портов Украины по общему росту объёмов доходов в пером полугодии 2009 года по Украине составила 26,4%, на втором месте Одесский МТП – 17,4% и замыкает тройку лидеров Ильичевский МТП – 15,6%.