В Крыму обострилась ситуация с землей

Верховная Рада Автономной Республики Крым выразила обеспокоенность ситуацией, связанной с соблюдением земельного законодательства на полуострове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к крымчанам «О ситуации в АРК, сложившейся с распределением и использованием земельных участков для жилищного строительства», с которым выступил крымский парламент.

Так, в обращении отмечено, что, несмотря на прилагаемые усилия со стороны власти и органов местного самоуправления, «ситуация, связанная с соблюдением земельного законодательства в Автономной Республике Крым, особенно в вопросах выделения земельных участков для индивидуального жилищного строительства, не только не улучшается, но постоянно ухудшается, напряженность в этом вопросе возрастает».

Депутаты отметили, что 2006 год характеризуется обострением земельных отношений в Крыму, а земля стала предметом купли-продажи и коммерческого использования, что приводит к тому, что «в ряде случаев избежать силового решения проблемы удается с большим трудом». Вместе с тем в обращении подчеркивается, что Верховная Рада готова решать эти вопросы путем удовлетворяющих стороны компромиссов, но исключительно в рамках действующего законодательства. «Для этого будут использованы все допустимые законом методы, чтобы ни на один самовольно занятый земельный участок не было узаконено право собственности», – подчеркивается в обращении.

Кроме того, депутаты заявили, что Верховная Рада АРК считает недопустимым распределение и выделение земельных участков для индивидуального строительства по национальному признаку, а единственный справедливый и законный путь – это «объективное определение социальных показателей нуждаемости в выделении земельного участка».

Также крымский парламент обратил внимание прокуратуры и милиции Крыма на то, что процесс самовольных земельных захватов на полуострове не остановлен, что свидетельствует о непринятии реальных действенных мер по недопущению нарушения закона в сфере земельных отношений.