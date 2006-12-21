Джоан Роулинг уже снится, что она - Гарри Поттер

Джоан Роулинг. Фото с сайта allenandunwin.com

Автор книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг в обращении к читателям на своем сайте рассказала, что в процессе написания завершающего серию романа ей впервые приснилось, будто она сама - это Гарри Поттер.

По словам 41-летней писательницы, ей очень тяжело дается написание некоторых сцен, которые она мечтала воплотить уже много лет. Как сообщает France Presse, Роулинг призналась, что одновременно хочет и не хочет дописывать книгу, а также намекнула на возможную смерть любимого читателями героя.

Роман может быть опубликован не раньше следующего года. Суммарные тиражи первых шести книг про мальчика-волшебника составили более 300 миллионов долларов, их перевели на 63 языка, а гонорары Роулинг признали рекордными для женщины в Великобритании. В данный момент снимается уже пятый фильм про Гарри Поттера, он выйдет на экраны в 2007 году.

Лента.ру