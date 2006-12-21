Джоан Роулинг уже снится, что она - Гарри Поттер
08:52, 21 декабря 2006Общество
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Писательница решила "убить" своего героя
|Джоан Роулинг. Фото с сайта allenandunwin.com
По словам 41-летней писательницы, ей очень тяжело дается написание некоторых сцен, которые она мечтала воплотить уже много лет. Как сообщает France Presse, Роулинг призналась, что одновременно хочет и не хочет дописывать книгу, а также намекнула на возможную смерть любимого читателями героя.
Роман может быть опубликован не раньше следующего года. Суммарные тиражи первых шести книг про мальчика-волшебника составили более 300 миллионов долларов, их перевели на 63 языка, а гонорары Роулинг признали рекордными для женщины в Великобритании. В данный момент снимается уже пятый фильм про Гарри Поттера, он выйдет на экраны в 2007 году.
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