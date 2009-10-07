Ющенко встретился с корейскими металлургами

Украина заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества с Южной Кореей.

Это подчеркнул Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с делегацией южнокорейской металлургической компании POSCO, сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

Глава государства ознакомил потенциальных иностранных инвесторов с современной экономической ситуацией и инвестиционной средой в государстве, отметив, в частности, что вопросу привлечения иностранных инвестиций в Украине уделяется особое внимание, следовательно, наша страна всегда готова к плодотворному и взаимовыгодному партнерству. В этом контексте В.ЮЩЕНКО отметил высокий уровень отношений Украины с Южной Кореей в экономической, инвестиционной и торговой сферах.

«Для нас важно формировать совместные экономические проекты и найти способ их реализации в Украине», - сказал Президент.

Со своей стороны представители POSCO информировали главу государства о планах компании на будущее, а также выразили заинтересованность во вхождении своего бизнеса в украинскую экономику, в частности, в развитии партнерских отношений с рядом отечественных предприятий металлургического и горнодобывающего комплекса.

*** Южнокорейская компания POSCO (Pohang Iron and Steel Company) - одна из крупнейших в мире диверсифицированных металлургических компаний (4 место в мире по объемам производства стали), основным видом деятельности которой является производство высококачественного стального проката.