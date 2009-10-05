Предприятия ТКЭ не отдают Нафтогазу до 40% полученных от людей денег
Ситуацию с долгами комментировал Диденко
|Игорь ДИДЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня на селекторном совещании с руководством областей по вопросу подготовки к отопительному сезону, которое проводит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
Из этой суммы, по его словам, 700 млн. грн. является пеней и штрафами.
«У нас есть некоторые сложности со списанием пени и штрафов, поскольку это не предусмотрено напрямую законодательством, но мы пытаемся максимально облегчить, скажем так, судьбу теплокоммуэнерго для расчетов с нами», - сказал И.ДИДЕНКО.
Он также отметил, что из оставшихся 3,5 млрд. грн. долгов, на 1,2 млрд. грн., по договоренности с Ощадбанком, даны гарантии государства.
И.ДИДЕНКО подчеркнул, что в некоторых регионах разница между расчетами за тепло населением и расчетами предприятий ТКЭ с «Нафтогазом» составляет 30-40%.
«В НАК «Нафтогаз Украины» отрицают, что эти деньги идут исключительно на технологические нужды, на переоборудование энергетических предприятий», - сказал И.ДИДЕНКО.
Он отметил, что наихудшая ситуация с расчетами с НАК «Нафтогазом» в Киеве – задолженность составляет 680 млн. грн., Днепропетровской – 460 млн. грн. (уровень расчетов - 37%), Донецкой – 410 (49%) и Харьковской областях – 389 млн. грн.
При этом И.ДИДЕНКО отметил, что на сегодняшний день с руководством Киевской облгосдминистрации достигнута договоренность по решению вопроса ликвидации задолженности.