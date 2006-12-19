Янукович: давайте не делить власть как Папандопуло

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО нет оснований снова не подписывать принятый Верховной Радой закон о госбюджете-2007.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил на брифинге для СМИ в Черновцах сразу после совещания в Черновицкой облгосадминистрации с представителями органов власти, местного самоуправления и силовиками, которая была посвящена проблемам пограничного транснационального сотрудничества.

„Что касается бюджета - если положительного ответа не будет, то будем думать, что сделать дальше. Регионы Украины готовы принять запланированный проект бюджета. И если он устраивает правительство и регионы Украины, оснований не подписать его у Президента нет”, – заявил В.Янукович.

По его словам, иначе „процес принятие бюджета пойдет в регионах”. „Это мечта всех регионов – чтобы сначала бюджет был принят на местах, а уже потом в Киеве”, - добавил он.

В то же время, касаясь на совещании вопроса раздела властных полномочий между правительством, парламентом и президентом В.ЯНУКОВИЧ сказал: „Наша проблема в том, что у нас не было стабильности правительств. Я имею в виду, что за время независимости он (состав правительства) очень часто менялся. Я в первых рядах вижу людей (на совещании в Черновицкой ОГА - УНИАН), которые работали при всех правительствах. Именно поэтому власть потеряла доверие общества. В таком случае вообще никогда правительство не найдет общий язык с парламентом, так же как Президент с парламентом, поскольку у них разные интересы и каждый защищает свои”.

„Давайте не делить власть, как Попандопуло (персонаж художественного фильма „Свадьба в Малиновке”) „это мне, это мне, это снова мне”, а просто честно разделим полномочия”, - добавил В.Янукович.

После брифинга премьер-министр отбыл в Киев.