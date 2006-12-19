Черновецкий: ждем генерала из МВД

В Киевсовет должен прибыть заместитель министра внутренних дел Украины. Об этом журналистам сообщил мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Мэр, по его словам, только что договорился об этом с министром Василием ЦУШКО.

Будет ли продолжена сессия, стане ясно, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, по результатам этого разговора. Сам мэр предпочел бы уехать пораньше, поскольку завтра утром должен быть в Москве.

Как сообщал УНИАН, больше часа назад трибуну Киевсовета заблокировали около 30 депутатов от БЮТ и Нашей Украины. Блокирование началось сразу после того, как секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ перешел к рассмотрению в повестке дня вопросов собственности и землепользования.