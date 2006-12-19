Министр ТЭК не допустит забастовок

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО обещает решить вопрос с повышением зарплаты работникам облэнерго путем повышения тарифов в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам после заседания коллегии Минтопэнерго.

«Это (повышение зарплат – УНИАН), в основном касается, тринадцати частных облэнерго», - сказал он.

Как отметил министр, проведена работа с собственниками этих облэнерго, с другой стороны идет работа с НКРЭ над тем, чтобы «повысить тариф (на электроэнергию облэнерго), и он весь пошел (бы) на зарплату».

«Я сейчас могу ошибиться, но у нас расхождения между 25%-ным и 13%-ным (повышением – УНИАН) зарплаты, и мы согласовываем этот процесс, и в ближайшее время решение будет принято», - отметил министр.

Как отметил, выступая сегодня на коллегии, председатель Центрального совета Независимого отраслевого профсоюза энергетиков (НОПЭ) Валерий ПОГОРЕЛЫЙ, если энергетики не увидят изменения по зарплате в начале 2007 г., то «мы в середине января на конференциях трудовых коллективов будем рассматривать вопрос забастовок».

По его словам, на минувшей неделе на шести украинских энергопоставляющих компаниях («Тернопольоблэнерго», «Черниговоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Ивано-Франковскоблэнерго», «Львовоблэнерго», а также «Полтаваоблэнерго») прошли конференции трудовых коллективов, по результатам которых принято решение о начале процедуры трудового конфликта. Всего в НОПЭ входит 13 облэнерго.

Как сообщал УНИАН, НОПЭ настаивает на утверждении Национальной комиссией регулирования электроэнергетики таких тарифов для облэнерго, которые бы позволили увеличить размер средней зарплаты в отрасли до 1 640 грн. При этом независимый профсоюз предлагает НКРЭ закрепить положение об установлении следующей формулы расчета средней зарплаты для энергетиков: не менее 1,3 от уровня средней зарплаты по промышленности. НОПЭ намерен вступить в процедуру коллективного трудового спора (конфликта) в случае невыполнения требований по повышению зарплаты в отрасли.

Справка УНИАН. Среднемесячная заработная плата на энергопоставляющих предприятиях составляет 1187 грн. Наиболее низкая среднемесячная заработная плата - в ОАО «Николаевоблэнерго» - 946 грн., ОАО «Тернопольблэнерго» - 940 грн. и ОАО «Хмельницкоблэнерго» - 955 грн.