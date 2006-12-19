Мартынюк о вето, продаже земли и отношениях с Польшей

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК не исключает повторного вето Президента Украины на закон о государственном бюджете Украины на 2007 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, такое мнение он высказал сегодня на встрече с вице-маршалком Сейма Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ, который прибыл в Украину с двухдневным рабочим визитом.

В ходе встречи обсуждался пакет вопросов украинско-польского сотрудничества, а также ситуация, сложившая в политической жизни Украины и в Верховной Раде Украины в частности.

Первый заместитель председателя Верховной Рады проинформировал вице-маршалка польского Сейма о том, что сегодня парламент принял государственный бюджет Украины 2007 года, по словам А.МАРТЫНЮКА, “учтя в нем предложения главы государства”, и продлила мораторий на продажу земли на один год.

Отвечая на вопрос Б.КОМОРОВСКОГО о перспективах государственного бюджета в следующем году, А.МАРТЫНЮК не исключил повторного вето Президента Украины на закон, принятый сегодня. В то же время он выразил уверенность, что даже при таком развитии событий госбюджет в следующем году будет принят не позже середины января 2007 года. «В отношении государственного бюджета я уверен – он у нас будет», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Говоря о продлении моратория на продажу земли, А.МАРТЫНЮК отметил, что в течение следующего года Верховная Рада должна принять ряд законов, в первую очередь - о справедливой оценке стоимости земли.