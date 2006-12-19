Черновецкий получил на Николая ”подарок” от суда

Сегодня утром Шевченковский районный суд Киева принял решение приостановить действие новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые были введены в столице с 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила лидер фракции БЮТ в Киевском городском совете Татьяна МЕЛИХОВА.

По ее словам, с административным иском и ходатайством относительно отмены распоряжений Киевского городского председателя о повышении тарифов в Шевченковский райсуд столицы обратилась группа депутатов Киевсовета, в частности она, а также депутаты Юрий ДМИТРУК, Александр КЛЮС, Сергей МЕЛЬНИК. Согласно постановлению суда, приостановлено действие распоряжений №№1574, 1575, 1576, 1577, подписанных мэром 30 октября.

«То есть те распоряжения, которые были единолично подписаны в КГГА Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ относительно повышения тарифов в 3,4 раза, отмененные решением Шевченковского суда», - сказала Т.МЕЛИХОВА.

В интервью журналистам Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ опроверг наличие на сегодня такого решения суда.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря в Киеве коммунальные тарифы должны были вырасти в среднем в 3,4 раза.

14 декабря Шевченковский районный суд Киева приостановил распоряжение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении коммунальных тарифов в столице до рассмотрения дела по существу.

15 декабря первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что 14 декабря суд отменил свое же решение относительно прекращения действия этих распоряжений.