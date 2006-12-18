Шотландской армии не хватает килтов

Военнослужащие шотландской армии вынуждены делиться килтами с товарищами, так как Министерство обороны не сумело вовремя заключить контракты на поставку традиционного обмундирования, передает Associated Press.

Как стало известно, на пять тысяч военных осталось всего 320 килтов, то есть примерно по одному на 15 человек. Дефицит оказался особенно острым после того, как в августе 2006 года несколько разрозненных подразделений шотландской армии были объединены в единый Королевский полк Шотландии (Royal Regiment of Scotland).

Пожелавший остаться неназванным источник в Министерстве обороны рассказал агентству, что подразделения, использующие килты во время официальных церемоний, будут укомплектованы ими к январю 2008 года.

В министерстве отказываются сообщить, кто именно получил контракт стоимостью 1,95 миллиона долларов. Как добавляет АР, на то, чтобы обеспечить каждого шотландского военного собственным килтом, потребуется 13710 погонных метров ткани.

Лента.ру