В Киевской области растет количество инвалидов-чернобыльцев. В настоящее время их насчитывается 25 тыс., семей умерших кормильцев – почти 5 тыс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Евгений ЖОВТЯК в своем обращении по случаю 20-й годовщины Чернобыльской катастрофы к руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, фондов, отдельных граждан.

В обращении отмечается, что Киевская область является наиболее пострадавшей среди других регионов в Украине. Сегодня почти половина территории области радиоактивно загрязнена, а каждый второй ее житель (836 тыс.) является пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

В обращении губернатор Киевской области отмечает, что власть рассчитывает на действенную поддержку каждого руководителя предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, фондов и отдельных граждан, которые могут сделать свои благотворительные пожертвования на добрые дела ко дню, связанному с 20-летием Чернобыльской катастрофы.

Е.ЖОВТЯК сообщил, что в 2005 году для решения проблем социальной защиты, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в область поступило и использовано по целевому назначению 384,6 млн. грн. Принимались меры для улучшения медицинского обслуживания пострадавших, прежде всего детей, их оздоровления, обеспечения жильем, оказывалась финансовая помощь детям-инвалидам, вдовам и вдовцам умерших пострадавших.