Яценюк напоминает, что уже наказывал парламентских прогульщиков

Утверждение депутата от БЮТ, члена Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Валерия КАМЧАТНОГО о том, что якобы при председательстве Арсения ЯЦЕНЮКА в Верховной Раде не реагировали должным образом на посещение народными депутатами своего рабочего места, в том числе и прогулы, не соответствует действительности.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы "Фронта перемен", переданном УНИАН.

По словам авторов заявления, “одним из первых распоряжений Арсения ЯЦЕНЮКА в должности председателя Верховной Рады от 25 января 2008 года было распоряжение "О порядке учета рабочего времени и начисления заработной платы народным депутатам Украины", которое предусматривает денежные взыскания с депутатов за непосещение пленарных заседаний без уважительных причин”.

“Данный документ должен был выполнять Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады, в котором большинство принадлежит Партии регионов и Блоку Юлии Тимошенко, но комитет этот документ блокировал более полутора лет, и только сейчас, накануне выборов, вспомнил о проблеме, переложив ответственность с больной головы на здоровую”, - говорится в заявлении.

В нем отмечено также, что А.ЯЦЕНЮК всегда беспокоился об экономии государственных средств, выделенных на деятельность парламента, и о том, чтобы народные депутаты принимали участие в работе Верховной Рады, в первую очередь в пленарных заседаниях, и голосовали лично.

Пресс-служба “Фронта перемен” подчеркивает, что А.ЯЦЕНЮК, будучи председателем парламента, “сэкономил немало государственных средств, в том числе предпочитая пользоваться рейсовыми самолетами во время командировок. Часть сэкономленных средств была направлена на новую электронную систему голосования «Рада-3», предусматривающую регистрацию народного депутата по отпечатку пальца”, - сказано в заявлении. В нем также констатируется, что “эта система до сих пор не введена в эксплуатацию из-за сопротивления депутатского корпуса”.

Авторы заявления отмечают, что решение о взыскании из зарплаты депутатов, которые не посещают пленарные заседания парламента, “в соответствии с Регламентом ВР принимает не спикер, а Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады, членом которого является, в том числе, и господин КАМЧАТНЫЙ”. “При этом председатель Верховной Рады имеет право лишь сделать соответствующее представление по этому поводу в данный Комитет”, - сказано в заявлении. В пресс-службе отмечают, что “такие представления А.ЯЦЕНЮК как председатель парламента делал неоднократно, в том числе и публично”, а также напоминают, что А.ЯЦЕНЮК отказался от заработной платы народного депутата и обратился с соответствующим заявлением к председателю Верховной Рады Украины.