На завтра синоптики обещают похолодание

29 сентября в Украине сохранится облачная погода с прояснениями, температура немного снизится. Ночью в западных областях, днем в Украине, кроме восточной и южной части, кратковременные дожди, отдельные грозы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных, а днем и в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 8-13°, на востоке и западе местами - 5-7° тепла; днем - 13-18°, в южной части, восточных областях и на Закарпатье - 19-24°.

В Киевской области облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 8-13°, днем - 13-18°.

В Киеве облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 11-13°, днем - 14-16°.

28 сентября температура воды в Черном и Азовском морях - 16-21°, в Днепре возле Киева - 18°.