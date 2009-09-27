Луценко советует депутату Тедееву впредь думать о своих поступках

Депутат от Партии регионов Эльбрус Тедеев вернул автомобиль, в незаконном владении которым его обвиняли.

Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Луценко в эфире канала 1+1.

Он напомнил, что получил заявление от гражданина, фамилия которого не разглашается, свидетельствующее о том, что "Эльбрус Тедеев в апреле обманным путем забрал у него Мерседес, на который повесил номера Верховной Рады и использовал его до конца прошлой недели".

"По этому заявлению мы 19 сентября возбудили уголовное дело, но уже в пятницу вечером этот автомобиль, после моего публичного объявления об этом, был возвращен владельцу", - сказал министр.

Луценко подчеркнул, что "на юридическом языке это называется финансовым мошенничеством".

"Эльбрусу Тедееву я рекомендовал бы и дальше думать о своих поступках и не совершать криминальных деяний. В этой ситуации, когда автомобиль возвращен, мы будем считать, что дело исчерпано", - цитирует Украинская правда.

Кроме того, комментируя ситуацию вокруг стрельбы в Голосеевском парке Киева, к которой причастен двоюродный брат Эльбруса Тедеева Роберт, министр сказал: "Не принципиально, является Роберт Тедеев братом депутата Эльбруса Тедеева... "Принципиально, что гражданин России Роберт Тедеев, принимавший участие в бандитских разборках в Виннице, которые привели к стрельбе в Киеве с одним убитым и одним тяжелораненым гражданином, получил автомобиль с парламентскими номерами депутата от Партии регионов".

"Это свершившийся установленный факт. Конечно, он не влечет ответственности самого депутата, но морально-политическая оценка ему должна быть дана", - подчеркнул Луценко.

По словам министра, "эта разборка, координировалась известным в СНГ вором в законе Дедом Хасаном".