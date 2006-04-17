В Николаевской области задержана группировка автоугонщиков

В Николаевской области работники Государственной автоинспекции совместно с оперативниками уголовного розыска задержали участников организованной преступной группировки автопохитителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, преступная группировка, которую возглавлял житель Николаева, длительное время действовала в Одесской, Херсонской, Запорожской и некоторых других областях. На территории жилища руководителя группы и его родственников работники милиции нашли четыре похищенных легковых автомобиля - „Фольксваген – Пассат”, два „Дэу – Ланоса” и „Дэу – Нубира”. Кроме этого, здесь были изъяты два автомобиля „Крайслер – Неон” и один „ГАЗ – 3110”, имеющие признаки подделки идентификационных номеров узлов и агрегатов.

В хозяйствах злоумышленников при обыске также был найден фрагмент с вырезанным номером кузова похищенного автомобиля „Фольксваген – Пассат”, запчасти от легковушек разных моделей, четыре пары государственных номерных знаков зарубежных стран и талон о прохождении государственного технического осмотра от легковушки, которой похитители завладели в Запорожье.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, выясняются новые эпизоды деятельности преступной группировки и сеть сбыта угнанных авто.