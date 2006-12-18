Правая рука Черновецкого ждет ребенка

Заместитель киевского мэра по социальным вопросам Ирэна Кильчицкая в декрет уходить не собирается, несмотря на то, что до родов ей осталось всего лишь около двух месяцев. Это Кильчицкая подтвердила в интервью газете «Сегодня». «Почти сразу после родов собираюсь выйти на работу», - сказала заместитель городского головы.

Для столичных властей беременность зама мэра стала событием, ведь до сих пор ни мэры, ни их замы не рожали. Очевидно потому, что эти должности занимали мужчины. Коллеги боятся, что Кильчинская родит прямо на рабочем месте, пишет издание. Ирэна Реонольдовна к своему вкладу в исправление демографической ситуации повышенного внимания не появляет и не требует (по крайней мере, на людях). Сама до сих пор водит личный «Хаммер» и утверждает, что воспитание маленького ребенка прекрасно можно сомещать с обязанностями заместителя мэра. Впрочем, бывшему вице-президенту «Правэкс-банка» к круглосуточному грузу забот не привыкать.

Где именно собирается рожать заместитель Черновецкого, на данный момент не известно. Кильчицкая уверенно говорит лишь о том, что у нее точно будет девочка. Над именем она еще не задумывалась.