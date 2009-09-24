Межбанковский доллар уступил гривне на копейку

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5030/8,5360 грн./долл., к 12:00 цены упали – 8,4900/8,5050 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,4925/8,5145 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2838/0,2858 грн./рубль, к 12:00 цены снизились - 0,2825/0,2835 грн./рубль. К закрытию сузился спрэд – 0,2825/0,2833 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,97 рублей за доллар (-0,08).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4685/1,4785 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,5355/12,5880 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,5210/12,5435 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись к уровню 12,5320/12,5685 грн./евро.