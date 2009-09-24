Адвокаты жалуются на нашествие низкоквалифицированных коллег

Председатель Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете министров Украины Владимир ВЫСОЦКИЙ подчеркивает необходимость скорейшего реформирования адвокатуры как правозащитного института в Украине, и приведения законодательства в сфере осуществления адвокатской деятельности в соответствие с европейскими стандартами.

Об этом В.ВЫСОЦКИЙ сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Он напомнил, что нынче правовой статус адвокатуры определяется Законом Украины “Об адвокатуре”, принятом еще в 1992 г. С тех пор никакого внимания этому вопросу государственная власть не уделяла, и поэтому закон сегодня нуждается в существенном обновлении, в частности, в части организации доступа к услугам адвокатов и унификации адвокатской профессии.

“В Украине, кроме 23 тыс. человек, имеющих свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью, есть еще в 2 или 3 раза больше тех людей, которые являются не просто другими специалистами в области права, с легкой руки Конституционного Суда, но и тех, кто даже не имеет соответствующих полномочий, соответствующего опыта. Но он может прийти в соответствующий государственный орган регистрации, написать заявление, подать соответствующие документы и, например, получить свидетельство о праве заниматься предпринимательской деятельностью – осуществлять юридическую практику или предоставлять юридические услуги”, - сказал В.ВЫСОЦКИЙ.

При этом он напомнил, что в 1993 году была проведена так называемая «унификация» адвокатуры. “Тогда все без исключения люди, имевшие лицензии на осуществление юридической практики, автоматически, без экзаменов получили свидетельства адвокатские. К чему это привело? Я вам могу сказать, что некоторых из этих людей мы не можем до сих пор привести к порядку”, - сказал В.ВЫСОЦКИЙ.

По его словам, сейчас в парламенте зарегистрировано несколько законопроектов об изменениях к действующему закону “Об адвокатуре”, но ни один из них не принят даже в первом чтении.

“У нас есть определенные обязательства перед Советом Европы. Нам в Украине нужно, чтобы адвокатура заняла свое ведущее место, чтобы никто не смог вытирать ноги, чтобы мы действительно были представителями этой профессии и могли оказывать правовую помощь – осуществляли защиту или представительство”, - подчеркнул специалист.

По его убеждению, наиболее профессиональным из разработанных законопроектов об изменениях к закону “Об адвокатуре” является проект, внесенный недавно в парламент народными депутатами Владимиром ПИЛИПЕНКО, Андреем ПОРТНОВЫМ и Святославом ОЛИЙНЫКОМ.

“Мы поддерживаем то, что выписано в этом законопроекте. Это фактически адвокатура за годы независимости выписала кровью. Это все то, что выписали адвокаты, все то, что мы собрали на местах. Это все то, что собрала рабочая группа… Мы на сегодня имеем в этом законопроекте новые принципы адвокатской деятельности, и то, что правовую помощь, защиту должна осуществлять исключительно адвокатура, и на каких условиях – об этом также в законопроекте идет речь”, - сказал В.ВЫСОЦКИЙ.

Он призвал других народных депутатов, работающих над совершенствованием закона “Об адвокатуре”, объединить свои усилия, наработать согласованный единый законопроект, и как можно скорее его принять, поскольку решение этого вопроса давно назрело и является крайне важным на сегодняшний день.

Присутствующий на пресс-конференции В.ПИЛИПЕНКО отметил, что над зарегистрированным им и его коллегами проектом изменений к закону “Об адвокатуре” (06.05.2009 г. №4353-1) работали не только народные депутаты, но и известные адвокаты Украины.

“Законопроект является, фактически, квинтэссенцией всех позитивных мотивов, которые воспринимаются Союзом адвокатов Украины, адвокатским сообществом. И именно поэтому мы считаем, что, в сущности, автором законопроекта является адвокатская общественность”, - сказал В.ПИЛИПЕНКО.

По его словам, законопроектом вносятся изменения, как минимум, в 30 законодательных актов.