Секретариат Президента предлагает компромиссный вариант расчетов бюджета

Специалисты Секретариата Президента Украины осуществили экспертные расчеты прожиточного минимума на 2007 год и расчетов по возможным вариантам финансирования предложений Президента Украины в Государственный бюджет на 2007 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Компромиссный вариант расчетов Секретариата предусматривает минимальные дополнительные расходы и минимальное перераспределение расходов в сумме 0,8 млрд. гривен, утвержденных в Бюджете 2007 года.

Так дополнительные минимальные расходы, по экспертным оценкам, могут составить на выплату повышенного размера минимальной пенсии за возрастом 2,8 млрд. грн., а также на повышение стипендий и социальных пособий – 0,3 млрд. грн., на устранение диспропорций в денежном обеспечении военнослужащих – 0,5 млрд. грн., на повышение минимального размера заработной платы – 2,6 млрд. гривен.

Предлагаются такие источники финансирования этих расходов. В связи с повышением минимальной зарплаты, как свидетельствует статистика прошлых лет, увеличиваются расходы на оплату труда работников предприятий, учреждений и организаций. Это приводит к увеличению доходов Пенсионного фонда и поступлений от налога на доходы физических лиц. По экспертным оценкам, доходы Пенсионного фонда возрастут почти на 3,5 млрд. грн., а доходы бюджета – на около 1,4 млрд. гривен.

Как считают в Секретариате Президента, при увеличении размеров пенсий и минимальной зарплаты увеличатся доходы граждан, что приведет к уменьшению расходов бюджета на субсидии. По экспертным оценкам, экономия может составить около 0,5 млрд. гривен.

Остальные 0,8 млрд. грн. специалисты предлагают профинансировать за счет перераспределения расходов бюджета, учтенных в Бюджете - 2007, и сокращений непервоочередных его расходов. Среди них, например, расходы, предусмотренные на создание негосударственного пенсионного фонда в сумме 200 млн. грн., на реконструкцию аэропортов в Донецке и Борисполе, являющихся хозрасчетными предприятиями, в сумме 290 млн. грн., сокращения на 100 млн. грн. расходов, предусмотренных Минфину на информатизацию, свыше 10 млн. грн. в результате внедрения ограничения на максимальный размер пенсий для народных депутатов.

В Секретариате Президента называют эти расчеты экспертными, поэтому они могут в незначительных суммах отклоняться как по расходах, так и доходах. Такие риски можно будет покрыть, учитывая в Бюджете 2007 года дополнительные доходы в связи с необходимостью уточнения макропоказателей, отмечает президентская пресс-служба.