В Днепропетровске расстреляли директора “Озерки”

Сегодня около 1-го часа ночи в Днепропетровске в районе набережной Победы неизвестные расстреляли директора ОАО «Центральный рынок «Озерка» Владимира ВОРОБЬЕВА.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах области.

По данным собеседника агентства, в В.ВОРОБЬЕВА было выпущено 14 пуль. Он погиб на месте. Также был ранен спутник директора рынка.

В.ВОРОБЬЕВА расстреляли возле одного из кинотеатров, в тот момент, когда он садился в автомобиль.