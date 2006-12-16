В Днепропетровске расстреляли директора “Озерки”
10:15, 16 декабря 2006Общество
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Воробьев погиб на месте
Сегодня около 1-го часа ночи в Днепропетровске в районе набережной Победы неизвестные расстреляли директора ОАО «Центральный рынок «Озерка» Владимира ВОРОБЬЕВА.
Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах области.
По данным собеседника агентства, в В.ВОРОБЬЕВА было выпущено 14 пуль. Он погиб на месте. Также был ранен спутник директора рынка.
В.ВОРОБЬЕВА расстреляли возле одного из кинотеатров, в тот момент, когда он садился в автомобиль.
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