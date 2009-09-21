На Полтавщине ограбили сельсовет: пропали 3 компьютера, жакет и роза

Милиция возбудила уголовное дело по факту ограбления административного здания Ковалевского сельского совета в Полтавской области.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Полтавской области, в ночь на 17 сентября неизвестные взломали двери админздания и частично вынесли документацию, три компьютера, на которых работали землеустроитель сельсовета, делопроизводитель и бухгалтер. Кроме того, из кабинета сельского председателя исчезла комнатная роза и жакет отстраненной от выполнения обязанностей сельского председателя Ковалевки Г.

Сотрудники милиции устанавливают связь между ограблением и уголовным делом, возбужденным в отношении Г. - прокуратура Полтавского района возбудила уголовное дело против председателя Ковалевского сельсовета Полтавского района Г. по подозрению в незаконной продаже земли на общую сумму около 8 млн. грн. Речь идет о незаконном отчуждении 70 земельных участков площадью 15 га в течение 2 лет. Дело возбуждено по статье 364 (злоупотребление служебным положением) и ст. 366 (служебная подделка документов) Уголовного кодекса Украины. После возбуждения дела депутатский корпус выразил недоверие председателю сельского совета.