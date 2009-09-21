В России - первый случай смерти от «свиного» гриппа

Первый случай смерти от гриппа A/H1N1 зафиксирован в России.

Как передает NEWSru.,об этом заявил директор Института вирусологии имени Ивановского, академик Российской академии медицинских наук Дмитрий ЛЬВОВ. По его оценке, в стране уже десятки тысяч заболевших.

По его словам, медицинский работник, недавно прибывшая из Болгарии, поступила на лечение в медицинское учреждение, где она работала. На протяжении двух недель состояние больной ухудшалось, и она была переведена в одну из московских больниц.

"И за день до гибели, до смерти, а она погибла, у нее был взят материал и передан в нашу группу. Мы немедленно поставили диагноз свиного гриппа", - сказал Д.ЛЬВОВ.

"Какие-то меры мы были принять не в состоянии, потому что она скончалась на следующий день", - добавил академик.

Он рассказал, что во время пребывания в первом медицинском учреждении заболевшая заразила там некоторое количество людей, и не исключил, что аналогично ситуация развивалась затем и в московской больнице, куда она была переведена.

По его словам, этот случай имел место три недели назад.

Напомним, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО назвал в СМИ такую цифру: 381 подтвержденный случай заражения новым гриппом по данным на 20 сентября. О том, что уже имел место летальный исход, им не было сказано ни слова ни в этот день, ни в предыдущие.

Женщина стала первой россиянкой, умершей от свиного гриппа. В конце августа в Израиле умерла жительница Ростовской области, которая поехала лечиться от рака.